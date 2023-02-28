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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المصاصات تغطي سيارة معلمة سعودية.. ما السبب؟

المصاصات تغطي سيارة
المصاصات تغطي سيارة معلمة سعودية

وثق مقطع فيديو، لحظة وصول معلمة سعودية إلى مدرسة للطفولة في جدة، ووجدت سيارتها مغطاة بـ "المصاصات"، بالإضافة إلى بعض العبارات التحفيزية.

قامت معلمة سعودية تدعى «سهام القرباني» بمبادرة لطيفة لتحفيز طلابها في مدرسة النعمان بن بشير الابتدائية للطفولة المبكرة في جدة، على الدراسة.

فغطت سيارتها بالحلوى والمصاصات مع عبارات تشجيعية لطيفة لإدخال السرور والفرحة على الطلاب وإزالة التوتر عنهم قبل دخول الامتحان النهائي.

 

الهدف من المبادرة

وخلال مقطع فيديو، أوضحت أن هدفها من المبادرة؛ هو إدخال السعادة على قلوب الطلاب وتشجيعهم وتخفيف التوتر عنهم قبل اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

لاقت مبادرة المعلمة ثناءً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بفطنة المعلمة وحبها للطلاب.


 

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