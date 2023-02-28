محافظ الإسماعيلية يناقش أعمال لجنة نقل ملكية وادي التكنولوجيا لـ اقتصادية قناة السويس

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المُشكلة لنقل ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة بوادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق، للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذلك بحضور اللواء الدكتور أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمناطق الصناعية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مديري الشئون المالية والإدارية، الحسابات العامة، الحسابات الخاصة، التخطيط العمراني، الشئون القانونية بالمحافظة، وممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل "بشارة" الاجتماع، بالترحيب بمساعد رئيس الهيئة وممثليها، مؤكدًا على أهمية دورها في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتنمية منطقة إقليم قناة السويس.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة بوادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق، للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هذا بالإضافة لسرعة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة التابعة لمركز ومدينه القنطرة غرب، وتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الهيئة الاقتصادية.

من جانبه، وجه اللواء دكتور أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشكر لمحافظ الإسماعيلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، والتعاون البنَّاء بين المحافظة والهيئة الاقتصادية فى كافة القطاعات.

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