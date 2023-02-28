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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاهدوا ألا يفترقوا.. وفاة أسرة ضابط في حادث مروع بطريق الإسماعيلية بورسعيد

الأسرة
الأسرة

توفيت أسرة من محافظة بورسعيد في حادث مروع بطريق الإسماعيلية بورسعيد بالقرب من أبو خليفة.
 

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وفاة الرائد احمد عادل وزوجته ايمان داوود وابنتها ايسل في حادث اليم على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

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سادت حالة من الحزن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بورسعيد، عقب تداول خبر مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص من أبناء بورسعيد، إثر حادث مروع على طريق بورسعيد الإسماعيلية بالقرب من قرية أبو خليفة.

وكان مستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية قد استقبل كل من: أحمد عادل، وزوجته إيمان داوود، وطفلتهما "أيسل"، جثثا هامدة، نتيجة حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية.

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