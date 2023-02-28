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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الزمن الجميل| جمال عبد الحميد: الأعمال الفنية الآن تختلف عن الماضي

الأعمال الدرامية
الأعمال الدرامية

انتقد المخرج جمال عبد الحميد، بعض الأعمال الفنية التي تقدمت خلال السنوات الأخيرة، تختلف عن الأعمال التى كانت تقدم فى الفدم و أيام الزمن الجميل، "قائلا" :"زمان كنا بنقدم الأعمال الفنية للعائلة وتكون مناسبة لـ الأطفال والحوار، الذي كان يقدم ليس له علاقة بالبلطجة و الأعمال الصعبة".

وأضاف عبدالحميد، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال" علي قناة "الحدث اليوم"، أن الاعمال الفنية في الوقت الحالي تحتوي علي أعمال عنف كثيرة مثل “عربيات بتتحرق وناس ماسكة رشاشات وبتضرب نار في الشوارع”.

وتابع: بعد عام 2011 حدث بعض اللخبطة في الشارع المصري ولم تستمر أكثر من سنة فقط.

وأشار المخرج جمال عبد الحميد، إلي أن المشاهد يهتم بالعمل الفني الذي يقدم له، لأنه قريب من الأحداث التي عاشها وعاصرها خلال السنوات الماضية.

وكشف أن الأعمال الدرامية حاليًا هي تقليد للأعمال الفنية الأجنبية "تقليد للخواجة، موضحا أن التغيرات التي حدثت في الدراما ليست لها علاقة بالمجتمع المصري، و أنه من المهم جدا أن يتم الموافقة علي كتابة الأعمال الدرامية عندما يكون ما كتبه له علاقة بالشارع المصري والمواطن، وأن يتم رفض الاعمال التي تتنافي مع المجتمع المصري.

 
 

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