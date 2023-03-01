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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين على الموظفين وفقا للقانون

التنمر
التنمر

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة التنمر الوظيفي حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات، ونستعرض العقوبات فيما يلى:

عقوبة التنمر الوظيفي

ووفقا للقانون،  يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالفعل تم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من خلال إضافة مادة جديدة خاصة بتطبيق العقوبة علي المتنمر في العمل ولذا تمثلت عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري. 

أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصرى، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصرى.

قانون العقوبات عقوبة التنمر الموظفين المواطنين غرامة مالية

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