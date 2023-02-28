زيادة 2000 جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق لهذا السبب

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلي بمبلغ 2000 جنبه اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الحديد في مصر يرجع لعده أمور، ومنها نقص المعروض وقل في السوق المحلي.

وأضاف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الزيادة في أسعار الحديد يحددها الوكلاء، وليس المنتجين في المصانع، متابعا أن هذا الأمر مرتبط بالعرض والطلب.

وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن بعض مصانع الحديد في مصر مقللة إنتاجها، وتصدر البعض الآخر أيضا، مستدركا أنن لا يمكن توقع القادم في هذا الأمر.

السوق يشهد حالة من الهدوء



أكمل أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن السوق يشهد حالة من الهدوء، وحركة البناء قليلة جدا، ونعيش حالة من الترقب الفترة المقبلة.