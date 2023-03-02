أسواق المال العربية تغلق على تباين| البورصة المصرية تحقق مكاسبا جماعية.. ومؤشر البحرين العام يرتفع 0.09 نقطة

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



المؤشر الرئيسي لبورصة تونس يتراجع 0.13%



مؤشر البحرين الإسلامي ينخفض 2.31 نقطة



بورصة قطر تغلق على ارتفاع



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 1-3-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، قطر، و الكويت على ارتفاع، و بورصات تونس، و فلسطين تغلق على تراجع، بينما اغلقت بورصة البحرين على تباين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه مصري, ليصل إلى مستوى 1.093 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.3 مليار جنيه.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" سجل مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" ارتفاعًا قدره 0.71%, ليبلغ 17123.01 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.42%, مسجلًا 3059.92 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.13%, لينهي التعاملات عند مستوى 4546.04 نقطة.

بورصة تونس تغلق على تراجع

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل إلى 8034.45 نقطة.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.6 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.08%، ما يعادل 0.50 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 657.57 نقطة.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 589,196 سهمًا، بقيمة إجمالية 933,001 دولار نفذت من خلال 168 صفقة.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,931.92 بارتفاع قدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.83 بانخفاض قدره 2.31 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و518 ألف و652 سهم، بقيمة إجمالية قدرها مليون و115 ألف و579 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 94 صفقة.

بورصة قطر ترتفع بنسبة 0.01 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.01 بالمئة، أي بواقع 0.82 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 571.82 نقطة.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 116 مليونا و916 ألفا و997 سهما، بقيمة 393 مليونا و86 ألفا و817.765 ريال، نتيجة تنفيذ 13300 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 9ر11 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7256 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 %.

و بحسب وكالة انباء السعودية "واس" تم تداول 100 مليون سهم عبر 7853 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار (نحو 8ر87 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر4 نقاط ليبلغ مستوى 30ر5544 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 % من خلال تداول 7ر43 مليون سهم عبر 3106 صفقات نقدية بقيمة 6ر5 ملايين دينار .

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 39ر8087 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 % من خلال تداول 2ر56 مليون سهم عبر 4747 صفقة بقيمة 3ر23 مليون دينار .

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر4 نقاط ليبلغ مستوى 61ر5698 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 % من خلال تداول 7ر40 مليون سهم عبر 2734 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 ملايين دينار .