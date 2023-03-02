عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل استخدمه بشر؟..العثور على مشط مصنوع من جمجمة إنسان يثير قلق الباحثين

مشط مصنوع من جمجمة
مشط مصنوع من جمجمة

اكتشف علماء الآثار منحوتة من جمجمة انسان على شكل مشط لتصفيف الشعر في قرية بار هيل البريطانية بعد رحلة بحث استمرت ٣ سنوات.

txt

ليه بحب مصر؟.. أجنبية تروي قصتها مع سائق موتوسيكل في القاهرة.. فيديو

txt

صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة


وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، يعود تاريخ تلك القطعة إلى العصر الحديدي (750 قبل الميلاد إلى 43 بعد الميلاد - الفترة التي برز فيها استعمال الإنسان للحديد بصناعة الأدوات والأسلحة) قياسها حوالى 2 بوصة (5 سنتيمترات) طويلة تحتوي على ما يقرب من اثني عشر سنًا منحوتة وكانت جزءًا من المجموعة الموجودة بمتحف علم الآثار بلندن (MOLA).


و لم يكن هناك دليل على تآكل أسنان المشط، فيما أشار ثقب تم حفره في الجزء العلوي إلى أنه ربما تم ارتداؤه كتميمة بدلاً من استخدامه كأداة لتصفيف الشعر.

وقال الباحثون إنه على الرغم من الغرض غير المعروف لهذا العنصر، فإنه يقدم لمحة عن كيفية استخدام الأشخاص في العصر الحديدي لاستخدامات مختلفة لبقايا البشر. وقد تشمل هذه الأغراض الطقوس.
 

انسان الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

كولر يُطيح بنجم الأهلي و3 أندية تتصارع على ضمه

زلزال عنيف يضرب روسيا

موضوعات متعلقة

نجاح عملية زراعة قلب لطفلة عمرها شهران في آسيا.. تفاصيل

لحظات مرعبة.. خناقة في جيم بين 4 شباب تتسبب في كارثة ببريطانيا

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

كلب روت يعض صبيا من معدته أمام باب المدرسة في بريطانيا

ليه بحب مصر؟.. أجنبية تروي قصتها مع سائق موتوسيكل في القاهرة.. فيديو

صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة

بعد نزيف في ثروته..ايلون ماسك يفاجئ الجميع ويستعيد لقب اغنى رجل في العالم

على دراجة رياضية..فوز كيت على زوجها ويليام في منافسة خيرية

ترشيحاتنا

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

طلبوا فديه 5 ملايين.. تشكيل عصابي يواجه الإعدام لاختطافهم صاحب شركة بالقاهرة

نزلت عن 100 جنيه|البيض يتراجع بقوة لأول مرة منذ 3 شهور

دار الافتاء: ليلة النصف من شعبان يقدر فيها الخير والرزق ويغفر الله الذنب

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 2-3-2023

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة| بأسهل الخطوات

شاب يواجه الموت برحلة صيد داخل غابة لمدة شهر في بوليفيا

زيت الأرز والعرعر.. دراسة أثرية تكشف لغز المواد المستخدمة في عمليات التحنيط|تفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ