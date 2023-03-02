هل استخدمه بشر؟..العثور على مشط مصنوع من جمجمة إنسان يثير قلق الباحثين

اكتشف علماء الآثار منحوتة من جمجمة انسان على شكل مشط لتصفيف الشعر في قرية بار هيل البريطانية بعد رحلة بحث استمرت ٣ سنوات.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، يعود تاريخ تلك القطعة إلى العصر الحديدي (750 قبل الميلاد إلى 43 بعد الميلاد - الفترة التي برز فيها استعمال الإنسان للحديد بصناعة الأدوات والأسلحة) قياسها حوالى 2 بوصة (5 سنتيمترات) طويلة تحتوي على ما يقرب من اثني عشر سنًا منحوتة وكانت جزءًا من المجموعة الموجودة بمتحف علم الآثار بلندن (MOLA).





و لم يكن هناك دليل على تآكل أسنان المشط، فيما أشار ثقب تم حفره في الجزء العلوي إلى أنه ربما تم ارتداؤه كتميمة بدلاً من استخدامه كأداة لتصفيف الشعر.



وقال الباحثون إنه على الرغم من الغرض غير المعروف لهذا العنصر، فإنه يقدم لمحة عن كيفية استخدام الأشخاص في العصر الحديدي لاستخدامات مختلفة لبقايا البشر. وقد تشمل هذه الأغراض الطقوس.

