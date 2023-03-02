طريق مبارك بدهب بطول 2600 متر بتكلفة 60 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية بمدن خليج العقبة، طريق مبارك بمدينة دهب، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق بالمدينة.

واشار المحافظ ان الطريق بطول 2600 متر، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول بتكلفة تتخطى الـ60 مليون جنيه، مضيفا أن المشروع يتضمن يتضمن رصف وإنارة الطريق، وإنشاء ممشى دراجات، ورصيف للمشاة، واعمال حماية من مخاطر السيول، لافتا ان الطريق يمثل الطريق الرئيسي للمدينة وتم انشائه بمواصفات عالمية يتماشى مع المظهر السياحي للمدينة، والطريق تنفيذ جهاز التعمير.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس ناجي ابراهيم محمد مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء،

ولفيف من القيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل دهب.

طريق مبارك

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