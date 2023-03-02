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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسعار تعريفة الميكروباص بجميع خطوط القاهرة

ننشر أسعار تعريفة
ننشر أسعار تعريفة الميكروباص على جميع خطوط القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة تثبيت تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة.

ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يلي، يرصد “صدى البلد” أسعار تعريفة الركوب للخطوط الداخلية والأقاليم بالمواقف:

 

تعريفة تعريفة الركوب النقل الجماعي السرفيس أسعار السولار

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