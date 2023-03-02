عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة النواب: قرارات السيسي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، تؤكد حرص الرئيس توفير الحماية الاجتماعية  للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

 

وقال الحصري في تصريحات له اليوم، إن تلك القرارات من شانها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، مشيرا إلى أن ما موقف الرئيس يؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة تلك التحديات، وأن البلاد قادرة على مواجهتها من خلال مزيد من العمل والإنتاج.

 

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تعد إنجازات غير مسبوقة، في مختلف القطاعات تحسب للقيادة السياسية، مستشهدا بما يحدث في قطاع الزراعة من توسع في الرقعة الزراعية بعدد من المشروعات القومية بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مثمنا ما أعلنه رئيس الوزراء خلال افتتاحات اليوم بالمنيا باستهداف زراعة مليون فدان بالمنيا.

 

وتابع الحصري، يحسب للرئيس السيسي، إدراكه مبكرا لأهمية قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وهو ما ظهرت أهميته  في مواجهة أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية،  والتي كشفت للعالم كله أهمية القطاع الزراعي.

 

كما ثمن الحصري، مشروع حياه كريمة مشيرا إلي أنه يحقق نقلة حضارية للريف المصري.


وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.


زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

المشروعات القومية محافظة المنيا أصحاب المعاشات معاش تكافل وكرامة التحديات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

زيادة المرتبات والمعاشات من إبريل ..الرئيس السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

تصرف عاجل من الخطيب مع لاعبي الأهلي

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

ترشيحاتنا

حلف الناتو أو الأسلحة النووية.. الكشف عن المنقذ الوحيد لأوكرانيا من روسيا

مخاطر كارثية.. تحذير شديد اللهجة من اليونيسيف بشأن أطفال سوريا

مدبولي: تحسين مستوي الخدمة الصحية تكلف 7 مليارات جنيه

مناشدة نووية.. وزير خارجية أمريكا يكشف عن رسالته لنظيره الروسي بقمة العشرين

ليلة النصف من شعبان 2023.. 5 كلمات مستجابة لرفع الأعمال ومحو الذنوب

دكتاتور صغير.. غضب أمريكي بعد تهديدات زيلينسكي لـ واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على كنز من الذهب يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا قبل 800 عاما

هل خضعت لعملية تجميل؟ .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملامحها| شاهد

طريقة تحضير حمص الشام بوصفة اقتصادية

غضب بسبب وجبة لحمة كبيرة على متن طائرة أجنبية.. شاهد

فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

عمرو السعيد: مسلسل قصر النيل كان مملا والمشاهدون لم يكملوه.. فيديو

عبر ميناء العريش.. وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المصرية لـ سوريا وتركيا

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ