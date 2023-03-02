أبو العينين: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل.. وتهدف إلى تحسين شبكة الضمان الاجتماعى وزيادة دخل المواطنين

النائب محمد أبو العينين:

قرارات الحماية الاجتماعية مفاجأة سارة.. ولم تكن غريبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي

القرارات تهدف إلى الحفاظ على مستوى معيشة كريمة وزيادة دخل المواطنين

القرارات تخفف الأعباء على الأسر المصرية.. وليست نهاية المطاف

رحب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بالقرارات الهامة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم.

وقال أبو العينين - الذي يحضر في الوقت الحالي - المؤتمر البرلماني لحوض البحر المتوسط فى المغرب، إن هذه القرارات كانت مفاجأة سارة اليوم ولم تكن غريبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكد أكثر من مرة انحيازه للفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود.

وقال وكيل مجلس النواب إن هذه القرارات تهدف إلى تحسين شبكة الضمان الإجتماعى وزيادة دخل المواطنين بهدف الحفاظ على مستوي أفضل للمعيشة الكريمة فى مصر.

كما أكد أن القرارات تخفف الأعباء على الأسر المصرية وهى ليست نهاية المطاف.

وفي كلمته أمام المؤتمر البرلماني أشاد وكيل مجلس النواب بالتطورات التى تشهدها مصر على كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، وقال إن مصر أنجزت برامج متعددة خلال الفترة الماضية ولا تزال تواصل طريقها ومنها برامج متعلقة بالتنمية الشاملة وبرامج حياة كريمة التى رصدت لها الدولة حوالي تريليون جنيه وبرامج متعلقة بالخروج من الوادي الضيق لتصل المساحة إلى 14%.

وأكد وكيل المجلس والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أن القيادة السياسية المصرية تسعي للإنجاز فى كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والثقافية والسياسية.

وأشاد أبو العينين بالإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس ووجدت تطبيقا سريعا على أرض الواقع، كما أكد أن الحوار الوطني فى مصر هو خطوة مهمة على طريق تطبيق هذه الإستراتيجية، مشيدا بقرارات العفو الرئاسي عن بعض السياسيين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة اليوم بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:



أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.



ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.



ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.



رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.