مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 0.92% خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لـ 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليار ورقة منفذة على 334 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية.