عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

أحمد مكي
أحمد مكي

اقترب فيديو كليب “ولعانة” للفنان أحمد مكي الذي طرحه منذ ساعات عبر يوتيوب، من تحقيق نصف مليون مشاهدة في وقت قصير، وهو البرومو الدعائي الأول من الموسم السابع لمسلسل “الكبير أوي”. 

فيديو كليب “ولعانة” الذي أخرجه أحمد مكي بنفسه، شهد الكثير من اللقطات والمشاهد الكوميدية المتوقعة عن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، وظهرت فيه مربوحة التي تقوم بدورها رحمة أحمد، إلى جانب عدد من نجوم الموسم السادس. 

أغنية “ولعانة”، من كلمات وألحان أحمد مكي أيضا، وغنى فيها بطريقة الراب الذي اشتهر بتقديم في عدة أغان سابقة، وشهد الفيديو كليب استخدام العديد من الجرافيكس بطريقة ساخرة وبشكل احترافي ومتقن. 

مسلسل الكبير أوي 

حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة “رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى. 

من المتوقع أن يعود مهرجان المزاريطة للسنة الثانية على التوالي ضمن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، الذي سيعرض عبر قنوات ON، خلال شهر رمضان المقبل.

الكبير أوي - كليب ولعانة

WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.16 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.16 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.26 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.26 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.29 AM (1)
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.29 AM (1)
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.29 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.29 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.30 AM
WhatsApp Image 2023-03-03 at 12.16.30 AM
احمد مكي فيديو كليب دراما رمضان مهرجان المزاريطة مربوحة مسلسل “الكبير أوي”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تفتح قضية الميراث وطارق لطفي يناقش المشاكل الزوجية.. قضايا موسم دراما رمضان 2023

طرح البرومو التشويقي لمذكرات زوج بطولة طارق لطفي

تامر حسني يدعو لـ حلمي بكر : شد حيلك طول عمرك قوي

بعد طلب مساعدتها .. متابع لبناني يعيش صدمة بسبب ياسمين عز

استعانت بقاتل مأجور لقتلها.. أنجلينا جولي تفجر تصريحات صادمة

بهجة رمضان .. تامر حبيب يدعم مسلسل "نغيير جو" لـ منة شلبى

أخبار الفن.. منة شلبي تستعين بممثل عالمي بمسلسلها الجديد.. أصالة نصري تثير الجدل بأحدث ظهور لها

ذكرى وفاة زينات صدقي.. كرمها السادات ومنعها والدها من إكمال دراستها

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

شوبير يكشف سر قرار الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية

تحذير عاجل من محمد العريان بشأن أسعار الفائدة العالمية

مواقيت الصلاة لـ يوم الجمعة الثانية من شعبان 2023.. وعاؤها المستجاب

اشتريهم من الكويت .. 5 سيارات تبدأ من 3000 دينار

شبيه Nord 3 .. تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ