تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

اقترب فيديو كليب “ولعانة” للفنان أحمد مكي الذي طرحه منذ ساعات عبر يوتيوب، من تحقيق نصف مليون مشاهدة في وقت قصير، وهو البرومو الدعائي الأول من الموسم السابع لمسلسل “الكبير أوي”.

فيديو كليب “ولعانة” الذي أخرجه أحمد مكي بنفسه، شهد الكثير من اللقطات والمشاهد الكوميدية المتوقعة عن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، وظهرت فيه مربوحة التي تقوم بدورها رحمة أحمد، إلى جانب عدد من نجوم الموسم السادس.

أغنية “ولعانة”، من كلمات وألحان أحمد مكي أيضا، وغنى فيها بطريقة الراب الذي اشتهر بتقديم في عدة أغان سابقة، وشهد الفيديو كليب استخدام العديد من الجرافيكس بطريقة ساخرة وبشكل احترافي ومتقن.

مسلسل الكبير أوي

حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة “رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى.

من المتوقع أن يعود مهرجان المزاريطة للسنة الثانية على التوالي ضمن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، الذي سيعرض عبر قنوات ON، خلال شهر رمضان المقبل.