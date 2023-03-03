شوبير يكشف سر قرار الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الخطيب عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمناقشته في إمكانية مشاركة الفريق من عدمه مشددا أن كولر أخبر الخطيب وهدده أنه لن يستفيد ماديا أو فنيا من المشاركة في البطولة.

وأضاف شوبير أن كولر أكد للخطيب أنه لا يجد الوقت الكافي لتدريب الفريق وفي حال مشاركة الفريق في البطوله العربيه لن يكون هناك وقت للإعداد للموسم الجديد .

وأشار أن كولر رفض تماما فكرة المشاركة في البطولة العربية.