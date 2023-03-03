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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سر قرار الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الخطيب عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمناقشته في إمكانية مشاركة الفريق من عدمه مشددا أن كولر أخبر الخطيب وهدده أنه لن يستفيد ماديا أو فنيا من المشاركة في البطولة.

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وأضاف شوبير أن كولر أكد للخطيب أنه لا يجد الوقت الكافي لتدريب الفريق وفي حال مشاركة الفريق في البطوله العربيه لن يكون هناك وقت للإعداد للموسم الجديد .

وأشار  أن كولر رفض تماما فكرة المشاركة في البطولة العربية.

أون تايم سبورت الأهلى الزمالك الخطيب محمود الخطيب احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

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