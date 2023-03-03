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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بعدما تكبدت خسائر في بداية الجلسة بفعل بيانات التضخم.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.5% إلى 460 نقطة، فيما صعد CAC الفرنسي بنسبة 0.69% مسجلاً 7284 نقطة.

وصعد FTSE البريطاني بنسبة 0.37% مسجلاً 7944 نقطة، فيما زاد DAX الألماني بنسبة 0.15% عند 15327 نقطة.

وقادت أسهم شركات الطعام والمشروبات مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعت بنحو 1.8%، فيما تراجعت أسهم البنوك بنسبة 0.8%.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس تسجيل معدل التضخم في منطقة اليورو 8.5% في فبراير، وهي مستويات أعلى من توقعات المحللين عند 8.2%.

وتعزز تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

التضخم الألماني يتسارع

تسارع معدل التضخم في ألمانيا بشكل مفاجئ خلال فبراير، ما زاد من مهمة البنك المركزي الأوروبي تعقيدًا بعد ارتفاعات أخرى مسجلة الأسبوع الجاري في أجزاء من القارة.

المركزي الألماني: التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة حتى النصف الثاني من 2023

بعد بريطانيا.. ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا وسط صدمة المسؤولين

ارتفعت أسعار المستهلك 9.3% على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.2% في يناير، حتى مع تحرك ألمانيا للحد من تكاليف التدفئة المنزلية التي ارتفعت بشدة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان المحللون قد توقَّعوا في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" تباطؤ معدل التضخم إلى 9% خلال فبراير.

تضع قراءة التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا مزيدًا من الضغط على البنك المركزي الأوروبي بعد أن سجل التضخم لدى فرنسا رقمًا قياسيًا في منطقة اليورو، كما خالف نمو الأسعار في إسبانيا التوقُّعات بتباطؤه.

دفعت القراءات المرتفعة للتضخم الأسواق لترجيح ذروة الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي عند 4% لأول مرة، وتقف تلك الفائدة حاليًا عند 2.5%.

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