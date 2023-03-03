كبير الأثريين: الحضارة المصرية تشعر الغرب بالدونية.. فيديو

قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن جماعات الأفروسنتريك تشكل خطرا كبيرا على دول شمال إفريقيا، موضحا أنها تعمل وفق أجندات وتمول من جهات أجنبية وتتلقى دعما كبيرا من المنظمات ودول كبرى.

وأضاف مجدى شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحضارة المصرية تشعر الغرب بجميع مكوناته بالدونية، تصيبهم بالخوف والهوس، فمصر مثل المارد إذا قام لن يستطيع أحد إيقافه.

وتابع كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن اليسار الأوروبي والأمريكي يدعم بقوة جماعات الأفروسنتريك، وهناك بعض الخونة في الداخل يدعمونهم، ولا بد من تدخل الدولة لردع هؤلاء المنحرفين، لافتا إلى أن هناك بعض العراقيين والساميين إدعوا أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية.

