تحذير شديد اللهجة من نجم الأهلي السابق للاعبي الأحمر قبل مواجهة القطن الكاميروني



وجه محمد بركات رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي بمن حضر دائما، والأهلي يواجه إصابات عديدة قبل مواجهة القطن ولكن يبقى الأهلي دائما بقائمته المميزة لديه لاعبين مميزين ويبقى الأهلي بمن حضر"



وأضاف: "مينفعش لاعيبة الأهلي تستهل ماتش القطن، والموقف مش مستحمل، خاصة بعد الخسارة من الهلال والتعادل مع صن داونز"



وواصل: "لازم لاعيبة الأهلي تكون مركزة في حسم المباراة أمام القطن ومينفعش الأهلي يدي فرصة للقطن، إنه يدخل الماتش"



واختتم: " نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، مش مضمونة، والنادي الأهلي في قمة تركيزه وبيلعب الكورة بتاعته يكسب أي حد، لكن مباراته ضد صن داونز مش مضمونة"

