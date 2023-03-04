بعد اختيارها كأول مدربة كرة قدم مغربية.. من هي حسناء الدومي؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن أول امرأة مغربية تدرب فريق كرة قدم للذكور، فمن هي حسناء الدومي؟.. لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية امرأة تدرب فريق كرة قدم للذكور، وهي المدربة حسناء الدومي 29 عامًا.



أول مدربة كرة قدم مغربية



ووقعت حسناء الدومي عقدًا مع نادي اتحاد الفقيه بن صالح لتدريب فريق الذكور بقسم الهواة، و

حسناء أستاذة التربية البدنية ولاعبة سابقة في فريق نسائي مشهورة في عالم كرة القدم للسيدات ببلدها.



وسبق لها اللعب في الدوري المغربي الاحترافي للسيدات قبل أن تعتزل كلاعبة وتقتحم مجال التدريب على خطى وليد الركراكي والذي صنع التاريخ مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، وتعتبر الركراكي قدوة وملهمًا لها وتسعى للنجاح مثله.