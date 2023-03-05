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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل الأهلي قادر على الفوز أمام صن داونز ببطولة إفريقيا؟..ماهر همام يكشف مفاجأة

لقاء الأهلي وصنداونز
لقاء الأهلي وصنداونز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز أمام نظيره فريق القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي انتهت منذ قليل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز في مبارة تحسم مصير المارد الأحمر من الصعود لدور ربع النهائي حيث سيقترب الأهلي كثيرا من الصعود في حالة الفوز بينما سيقترب من وداع البطولة في حالة الخسارة من الفريق الجنوب إفريقي.

 

 يستعد للقاء المقاولون العرب في بطولة الدوري

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن المدير الفني للنادي الأهلي يأخذ كل مباراة على حدة، مشيرا إلى أنه يستعد للقاء المقاولون العرب في بطولة الدوري يوم الثلاثاء القادم، وهي مباراه قوية، خاصة بعد المستوى الجيد الذي يقدمه المقاولون العرب هذا الموسم وتواجده في مكانة جيدة بالدورى.

وقال ماهر همام، خلال تصريحات لفضائية "ten"، أن الإجهاد واضح على لاعبي النادي الأهلي، خاصة بعد الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي الفريق.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق، أن دوافع النادي الأهلي خلال لقاء صنداونز ستكون كبيرة، مؤكدا أن النادي الأهلي يستطيع أن يحقق نتيجة إيجابية أمام صنداونز  سواء بالفوز أو التعادل.

 

 بمثابة عنق الزجاجة للأهلي

وأشار ماهر همام إلى أن لقاء صنداونز سيكون بمثابة عنق الزجاجة للأهلي، في تلك المجموعة، مؤكدا ان فريق صنداونز مميز ويؤدي كرة سهلة، لكن الأهلي عليه أن يضغط على الجانب الدفاعي، لإرباك صفوفه.

 

وأستكمل نجم النادي الأهلي تصريحاته قائلا "لقاء الأهلي وصنداونز سيكون تكتيكطي في المقام الأول، والفريق الذي سيستغل الفرص التي تتيح له سيكون له الغلبة، وأتمنى أن يكون النادي الأهلي هو من يستغل الفرص التي تتيح له.

ونوه إلى ان كولر سيدرس نقاط لاقوة والضعف في فريق صنداونز، وسيضع الخطة الأمثل، لمباغتة الفريق الجنوب أفريقي، وسيعمل أيضا على تلافي الأخطاء التي وقع فيها فريق الأهلي أدت لخروج اللقاء الأول بنتيجة 2-2.

 

توازن بين خطوط الدفاع والوسط والهجوم


لا بد ان يكون هناك تقارب وتوازن بين خطوط الدفاع والوسط والهجوم، للنادي الأهلي خلال اللقاء، ولا بد أن تكون دوافع لاعبي الأهلي قوية خلال لقاء صنداونز. 

الأهلى صنداونز المقاولون العرب دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي

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