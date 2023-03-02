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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسد ثغرة الدفاع.. حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي| تفاصيل

صدى البلد

انتشرت أنباء مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جدية مع رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي لضمه لصفوف ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

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ويحتاج فريق الزمالك لسد ثغرة دفاعه، خاصة في ظل إصابة الونش وتراجع مستوى حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري خلال المباريات السابقة، ما أثر على أداء الفريق بالسلب وجعله يقف نقاطا كثيرة على المستوى المحلي والأفريقي.

ويستغل الزمالك ابتعاد رامي ربيعة عن المشاركة مع الأهلي بصفة أساسية هذا الموسم، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي أخرج اللاعب من حساباته بعد قدوم خالد عبد الفتاح من صفوف سموحة.

وسبق أن كشف حازم فتوح، وكيل رامي ربيعة، عن تلقي اللاعب عدة عروض من أندية في الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين سعوديين، خاصة أن النادي الأهلي، في مفاوضات مع رامي ربيعة خلال الفترة الأخيرة، من أجل تجديد تعاقده قبل نهاية الموسم.

مفاوضات الزمالك لنجم الأهلي فشنك

وكشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، قائلا "ظهرت بعض الأقاويل في الأيام الماضية، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع رامي ربيعة، للتعاقد معه بنهاية الموسم".

وأضاف شبانة: “تواصلت مع بعض المسئولين في نادي الزمالك، للتأكد من صحة هذا الخبر، لكنهم أكدوا لي أنه لم يحدث أي مفاوضات مع رامي ربيعة، وأن اللاعب خارج حساباتهم، ولم يتم التفكير فيه من الأساس”.

وتابع محمد شبانة: “وكلاء اللاعب يحاولون تسويقه في هذه الفترة، خاصة أن الأهلي لا يفكر في تجديد تعاقده مع الفريق مرة أخرى”.

وينتهي عقد رامي ربيعة صاحب الـ30 عامًا، بنهاية الموسم الجاري مع النادي الأهلي، ويحق له المفاوضات والتوقيع لأي نادٍ في هذه الفترة.

 

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