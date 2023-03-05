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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم الثالث لفعاليات مبادرة افهم - شارك معا لمكافحة الفساد بصيدلة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أقيمت ثالث فعاليات مبادرة " افهم - شارك " معا لمكافحة  بعقد ندوة " الفساد المالي والإداري- الآثار السلبية وطرق العلاج- " بكلية الصيدلة، تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعةً المنصورة، الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اشراف الدكتورة منال عيد - عميد كلية الصيدلة،  الدكتور هاني قناوي - وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح حافظ - وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع ورئيس فريق مكافحة الفساد، وبحضور وكلاء كلية الصيدلة.


وتحدث الدكتور محمود الناغي - المستشار المالي لرئيس جامعة المنصورة ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة عن الفساد بأنه هو استغلال السلطة العامة لتحقيق منفعة شخصية، وأن الجهل والفقر وتدني المستوى التعليمي وانعدام الشفافية تصنع الفساد، وتناول حالات عملية لصور الفساد وآلياته وأشار الي مثلث الفساد وكيفية مكافحته من خلال (الوقاية والكشف ورد الفعل)، والي أهمية الوازع الديني في الحد من الفساد.


بينما أشار المستشار عبد السلام ستين إلى أن الفساد ظاهرة عالمية وهي عكس الإصلاح والنزاهة، وينبع الفساد من عدة أسباب شخصية واجتماعية وسياسية، وبيّن دور الرقابة الإدارية في مكافحة ومحاربة الفساد، ودور الدولة في حث المواطنين على التبليغ عن الفاسد لصالح المصلحة العامة.
كما تحدثت الدكتورة سماح حافظ عن جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري بإصدار قانون المالية العام الجديد والتحول الزمني من موازنة البنود والرقابة الى موازنة البرامج والأداء، كذلك تطبيق نظام الدفع الحكومي الإلكتروني وغيره في ظل التحول الرقمي، كما استعرضت آليات الحوكمة لتحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلة، واليات الرقابة الحديثة من تطبيق المراجعة الداخلية في الوحدات، وهيكلة الجهاز المركزي للمحاسبات.


وأشار الدكتورة هاني قناوي ان الفساد لا يقتصر على فئة محددة وحث على التبليغ عن الخطأ وحالات الفساد باعتبار انها اصلاح في الأرض وتخدم المصلحة العامة، وان الفساد يبدأ من الاخلاق والضمير فهو الرادع الأساسي لمكافحة الفساد.

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جامعة المنصورة الجهاز المركزي للمحاسبات نائب رئيس الجامعة رئيس جامعة المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة

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