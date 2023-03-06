بعد حصد جائزة إلكترونيات القوى.. طالب بهندسة حلوان يكشف تفاصيل المشروع

كشف نور الدين مجدي، طالب بهندسة حلوان، تفاصيل قيامه هو وطلاب آخرون بعداد مياه وحصل على جائزة الكترونيات القوي منه، قائلا: إنه قام بإعداد عداد مياه زكي مثل عداد المياه العادي ولكنه متصل بالإنترنت، وبالتالي يتم معرفة استخدام المواطن عن طريق التطبيق على الهاتف أو على الموقع الإلكتروني.

وأضاف طالب بهندسة حلوان، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عداد المياه يقوم بمنع تسريب المياه عن طريق تطبيق تقنيات الذكاء الإصنطاعي، وبالتالي عندما يحدث استهلاك غريب عن المعتاد، يقوم الذكاء الإصطناعي بإكتشافه.

وتابع طالب بهندسة حلوان، أن عداد المياه تلقائيا يقوم بقطع مجري المياه عندما يري استهلاك غير طبيعي، ويرسل إشعار للمستخدم على التطبيق عبر الهواتف المحمولة، ومعرفته بالمشكلة وإخطاره، وبالتالي لا يتم إهدار المياه.

