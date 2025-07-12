«إنجاز طبي جديد».. مستشفى الغردقة العام ينجح في إنقاذ مريض يعاني من «انسداد الشرايين»

في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الغردقة العام في إجراء تدخل عاجل ودقيق لمريض يعاني من انسداد حاد في شرايين الطرف السفلي الأيمن، وذلك باستخدام تقنية قسطرة "الفوجارتي" لإزالة الجلطات.

كان المستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من آلام وتقلصات شديدة، وبعد الفحوصات اللازمة والأشعة التشخيصية، تبين وجود انسدادات حرجة بالشرايين.

على الفور، تم تشكيل فريق طبي بقيادة الدكتور كريم الشبراوي، مدير المستشفى، وضم الفريق الدكتور شريف حسين (رئيس القسم)، والدكتور محمد مدين (نائب رئيس القسم)، والدكتور مينا مدحت، والدكتور محمد سمير، بالإضافة إلى طاقم تمريض متميز، تحت إشراف الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، ونجح الفريق في تسليك الشرايين وإزالة كافة الجلطات، مما أنقذ الطرف السفلي للمريض.



عقب نجاح العملية، أشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالجهود الكبيرة والتكاتف الذي أظهره الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

وتعتبر هذه العملية علامة فارقة في سجل مستشفى الغردقة العام، حيث تفتح الباب أمام إجراء المزيد من التدخلات الطبية المعقدة محليًا.