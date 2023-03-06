استمرار أعمال التطوير في شوارع القصير

كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الإدارات المعنية بالوحدة المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والإنارة.

وواصلت الوحدة المحلية للمدينة، أعمال تركيب الانترلوك بشارع المحكمة القديمة وتمهيد الشارع العشرينى بالمناطق الشمالية، بالإضافة إلى استمرار تجهيز بقية الشوارع لإنارتها ورصفها خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الأخر كلف إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية للأعمدة بكافة المناطق لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

في سياق متصل، أعلن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، الانتهاء من إنارة الشوارع بمنطقة التليفزيون وخلف التأمينات، وذلك عقب الانتهاء من تركيب الأعمدة وتوصيل الكابلات المغذية لها، كما قام الفنيين بالقسم بالاستمرار فى الصيانة الدورية للأعمدة بالعوينة القديمة.

على الجانب الأخر أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية "مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع"، بجميع مدن المحافظة