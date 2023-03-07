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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 12 لاعبة مصرية.. انطلاق منافسات السيدات لكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات، والتي تقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتستضيف مصر أولى بطولات سلسلة كأس العالم لموسم 2023، والتي تشهد مشاركة 156 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة، ويخوض منتخبنا الوطني المنافسات بـالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة بواقع 12 لاعبا في مسابقة الرجال ومثلهم بالسيدات.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من "هايدي عادل، وسلمى أيمن، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل، وأريج سرحان، وزينة عامر، وهانيا أبو بكر، وجنة وليد، وفريدة أبو هاشم، ونجوى حسين، وجنا عطية، ونوران البحيري".

وأسفر الاجتماع الفني لمسابقة الآنسات، والذي أقيم مساء أمس، الاثنين، عن وقوع السداسي "ملك إسماعيل، وهايدي عادل، وأريج سرحان، ونجوى حسين، ونوران البحيري، وفريدة أبو هاشم" ضمن لاعبات التصفية الأولى، والتي تضم 33 لاعبة.

فيما تتواجد "أميرة قنديل، وسلمى أيمن، وزينة عامر، وهانيا أبو بكر، وجنة وليد وجنا عطية" في التصفية الثانية، والتي تشارك فيها 34 متسابقة.

وتتأهل أول 18 لاعبة من كل تصفية إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهن على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم الحادي عشر من مارس الجاري.

يذكر أن مصر حصلت على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لمواسم 2022، و2023، و2024.

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