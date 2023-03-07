خبير اقتصادي: ارتفاع واردات مصر إلى 8 مليارات دولار شهريًا .. فيديو

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي كان يشهد نموا في الثلاثين عاما الأخيرة، ولكن أزمة كورونا غيرت الأمور.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.9، بينما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7.



وأكد أن الصورة ضبابية حول العالم، والبنوك المركزية تشدد سياستها النقدية، لافتا إلى أن هناك 50 بنك مركزي حول العالم اتبعوا خطوات الفيدرالي الأمريكي.



واستطرد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي أن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي يجعل المستثمرين يهربون من الأسواق الناشئة إلى ملاذات آمنة، لأنه يتبعه زيادة التضخم.

وأشار إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد المصري من الخارج، من 5 مليارات دولار شهريًا إلى 8 مليارات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع والشحن والطاقة.

