ناشطة ليبرالية خضراء.. نائبة بايدن تتعرض للسخرية| فيديو

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لسخرية واسعة بسبب ادعائها الغريب بأنها كانت ناشطة ليبرالية خضراء منذ طفولتها المبكرة.

وأدلت هاريس، المشهورة بالفعل ببناء جمل لا معنى لها والضحك دون حسيب ولا رقيب في لحظات غير مناسبة، بتعليقاتها الأخيرة في نقاش حول سياسة المناخ في مركز أرفادا للفنون والعلوم الإنسانية في كولورادو.

وقالت هاريس: “لقد نشأت وأنا أتعلم - أطلقنا عليها اسم علم البيئة في ذلك الوقت، لذا فإن البعض منا الذين ولدوا في ذلك الوقت يعرفون ما أقوله ”.

وأضافت: “في الواقع، سأشارككم قصة بسيطة للغاية، وهي أنني عدت إلى المنزل ذات يوم وقلت، حسنا، لماذا المحافظون سيئون يا أمي؟ اعتقدت أنه كان من المفترض أن نحافظ على الأشياء”.

وقوبلت قصة هاريس بمزيج من التشكيك والسخرية من قبل مستخدمي تويتر.