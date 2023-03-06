تصريح كارثي جديد..بايدن: خضعت لعملية جراحية لمعرفة ما إذا كان لدي مخ|فيديو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه خضع لعملية جراحية لتحديد ما إذا كان لديه مخ.

وقال بايدن، عن إصابته بتمدد الأوعية الدموية، خلال فاعلية لرجال الإطفاء، "عدت من رحلة كنت أقوم بها لبضعة أيام. كنت أعاني من صداع رهيب. كان التشخيص ... على أي حال، كان عليهم إزالة الجزء العلوي من رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي مخ ".

وقال إنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة بسبب تمدد الأوعية الدموية، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية ، لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى حتى بطائرة خاصة، وساعده ممثلو الإطفاء في نقله إلى المنشأة الطبية”.

وقال بايدن: "العملية التي استغرقت تسع ساعات أنقذت حياتي".