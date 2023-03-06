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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح كارثي جديد..بايدن: خضعت لعملية جراحية لمعرفة ما إذا كان لدي مخ|فيديو

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه خضع لعملية جراحية لتحديد ما إذا كان لديه مخ.

وقال بايدن، عن إصابته بتمدد الأوعية الدموية، خلال فاعلية لرجال الإطفاء، "عدت من رحلة كنت أقوم بها لبضعة أيام. كنت أعاني من صداع رهيب. كان التشخيص ... على أي حال، كان عليهم إزالة الجزء العلوي من رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي مخ ".

وقال إنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة بسبب تمدد الأوعية الدموية، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية ، لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى حتى بطائرة خاصة، وساعده ممثلو الإطفاء في نقله إلى المنشأة الطبية”.

وقال بايدن: "العملية التي استغرقت تسع ساعات أنقذت حياتي".

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