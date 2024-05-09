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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية يشهد لها الجميع عبر التاريخ، فالدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها.

 

وأوضح المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أنه منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر وتعمل القاهرة على تعزيز مسار المفاوضات بين أطراف الصراع في غزة لإنهاء الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل، فأطلقت مصر العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية من شأنها الحفاظ على دماء الشعب الفلسطيني وإقرار السلام ورفض مخطط التهجير القسري الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه بالقوة بما يهدد السلام والأمن القومي في المنطقة.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر كانت ولا يزال لها دور كبير في عرض القضية الفلسطينية علي الرأى العام العالمي وكشف ما يقوم به الاحتلال من جرائم وإبادة جماعية في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تفتح معبرها بشكل دائم لمرور أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ الشعب الفلسطيني والأشقاء في غزة، بينما يقوم جنود الكيان الصهيوني بالعمل علي عرقلة مرور المساعدات بهدف تجويع وقتل الفلسطينيين العزل وسط صمت دولي مخزي للجميع.

ونوه مساعد رئيس حزب الوفد بأن ما ترتكبه اسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وتعمد ضرب المعابر وغلقها لمنع مرور المساعدات يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية والأعراف، ويكشف نيتها برغبتها في استمرار الحرب على المدنيين فى قطاع غزة وإبادتهم .

حازم الجندي القضية الفلسطينية الشيوخ الشعب الفلسطيني

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