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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تنظم امتحان فوري مجانا للحصول على شهادة محو الأمية.. شاهد

صدى البلد

قامت مؤسسة ابو العينين للنشاط  الاجتماعي والخيري والثقافي والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، بعمل امتحان فوري مجانا لجميع الاعمار من رجال وسيدات لمن يجيدون القراءة والكتابة للحصول على شهادة محو الأمية وفتح فصول لمحو الأمية.

وعقد ذلك اليوم الخميس الموافق 9/5/2024 بمقر المؤسسة في شياخة البكباشي الساعة العاشرة صباحا العدد اكثر من ٢٥٠ متحرر من الأمية.

مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي وهي مؤسسة ذاتية التمويل ولا تقبل اي تبرعات لها تاريخ كبير في محو الأمية فمنذ بدأت  عملها عام 1980 تحت شعار توفير حياة كريمة لكل مواطن علي ارض مصر كان اهم أعمالها هو محو الاميه في الجيزة وبرعاية وتشجيع رئيس مجلس الادارة النائب / محمد أبو العينين وادارة الاستاذة / سمية ابو العينين   نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحصلت المؤسسة علي جائزة اليونسكو في محو الأمية و بشهادة اليونيسكو أصبحت  مؤسسة أبو العينين الراعي الرسمي لمشروع محو الامية حيث تم محو حوالي 20 ألف مواطن حتى الان
عدد كبير منهم واصل مسيرته التعليمية حتي دخل الجامعة وهناك من حصل علي دبلوم وساعدته المؤسسة ليبدأ مشروعه الخاص في الخياطة او الأشغال اليدوية وغيرها من المشروعات ولدينا نماذج كثيرة نجحت في حياتها بعد ان التحقت بفصول محو الأمية بالمؤسسة التي كانت رائدة فى فتح فصول محو الأمية بالكمبيوتر بالجيزة .

وقد تم إنشاء اول فصلين لمحو الامية عام 2001 ووصل عدد الفصول الى 72 فصل على مستوى جنوب الجيزة وفي عام 2006 تم توقيع بروتوكول بين المؤسسة والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار وعلى أثره زاد عدد الفصول التي ترعاها المؤسسة. 

كما وقعت المؤسسة بروتوكول مع محافظة الجيزة عام 2009 تقوم خلاله المؤسسة بدعم ومساندة وتنفيذ برامج محو الامية وتعليم الكبار وبمجرد ظهور النتيجة لامتحان اليوم ستقوم المؤسسة بتكريم وتسليم الشهادات للناجحين في حفل يتم فيه ايضا  تكريم المتميزين. 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي لمحو الأمية شهادة محو الأمية

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