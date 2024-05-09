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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشباب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية في زيارة ميدانية لجامعة العلمين الدولية

زيارة الشباب الافارقة
زيارة الشباب الافارقة بمكتبة الاسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي زيارة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" لجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة وذلك يوم 8 مايو 2024.
وقد استضافت جامعة العلمين الدولية مجموعة من الطلاب المشاركين في البرنامج ويمثلون دول السودان وجنوب السودان ونيجيريا ومصر، حيث تعرفوا على الجامعة ومراحل إنشائها والبرامج الدراسية المختلفة بها والخطط المستقبلية للجامعة في إنشاء برامج دراسية جديدة تماشياً مع متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي.  

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كما التقى الطلاب بالدكتور هشام جابر؛ نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشؤون الأكاديمية، حيث أكد على اهتمام الجامعة بفتح آفاق التعاون مع الطلاب الأفارقة وحرصها على اتخاذ جميع المعايير لضمان التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار. كما قام فريق عمل الجامعة باصطحاب الشباب في جولة داخل المعامل والورش المختلفة ومنها معامل الكيمياء والصناعات الدوائية والفيزياء والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والفنون والتصميم.
كما تم التواصل بين الطلاب الدارسين بالجامعة والطلاب الأفارقة في مختلف المجالات الدراسية لبناء شبكات من التواصل العلمي والثقافي بينهم في المستقبل.
جدير بالذكر أن برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية يهدف إلى بناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية وفتح قنوات بين الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية وأقرانهم من الطلاب المصريين وخلق منصة لأفكار الشباب المصري والإفريقي وذلك تأكيدًا لدور مصر الريادي بالقارة الإفريقية.

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