أحمد موسى: الحكومة نجحت في القضاء على كثافة الفصول الدراسية وأصبح لدينا 120 جامعة |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية قتلت المصريين في 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أن مصر اليوم تختلف تمامًا عن 2011 وتغيّرت كل مؤسسات الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة نجحت في القضاء على كثافة الفصول الدراسية، مؤكدًا أنه أصبح لدينا 120 جامعة، إضافة إلى نجاح الدولة في تطوير منظومة الصحة وتحديث المستشفيات بالمحافظات .

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن جماعة الإخوان الإرهابية تجاهلت تقرير اللجنة الفنية الدولية بشان السد الإثيوبي، حتى أن مشاهد طوابير الخبز كانت موجودة خلال فترة حكم جماعة الإخوان .