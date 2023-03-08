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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

كوردن بلو
كوردن بلو

تعد أكلة كوردن بلو من أشهى الأكلات التى انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل واسع ويحبها الشباب والأطفال .. ولكن كيف تحضريها فى المنزل بنفس مذاق المطاعم .

نعرض لكم طريقة عمل كوردن بلو الدجاج وذلك من خلال وصفة الشيف أميرة شنب.

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مقادير دجاج كوردن بلو

صدور دجاج  صحيحة مفتوحة

تركى مدخن

عصير ليمون

بيض

لبن رايب

مستردة ديجون دقيق بقسماط

ثوم بودرة بصل بودرة

شرائح جبنة شيدر

زيتون اسود مفروم

فلفل أخضر مفروم

زعتر مفروم أو مطحون 

بقدونس مفروم  للتقديم

زيت للقلي

ملح 

فلفل اسود مطحون 

بابريكا

كوردن بلو قبل القلي
كوردن بلو قبل القلي

طريقة عمل كوردن بلو دجاج:

* فى بولة كبيرة ضعى الدجاج بملح وفلفل أسود مطحون واللبن وبصل بودرة و ثوم بودرة و بابريكا و عصير الليمون و الزعتر ومستردة

* فى بولة أخرى اخلطى شرائح التركى المدخن و الزيتون والفلفل الرومى ثم احشى الدجاج بالجبنة مع واغلقي كل قطعة من الدجاج بمفردها بخلة الأسنان بشكل محكم

* فى بولة أثالثة ضعى البيض مع المستردة و لبن و ملح و فلفل أسود واخفقيهم جيدا ثم احضرى وعاء اخر واخلطي فيه الدقيق مع ملح وفلفل أسود وبصل وثوم بودرة وبابريكا وزعتر ووعاء ثالث للبقسماط وتبليه بنفس بهارات الدقيق

* ضعي صدور الدجاج المتبلة والمحشية فى خليط الدقيق ثم وعاء البيض وفى النهاية وعاء البقسماط وحمريها فى الزيت حتى تكتمل النضج ويقدم الـ كوردن بلو ساخنا وبالهنا والشفا.
 

كوردن بلو الشيف أميرة شنب طريقة عمل كوردن بلو كوردن بلو الدجاج طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

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