ألم البطن يكشف الإصابة بمرض خطير| يسبب الموت

يعد سرطان المعدة من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان لذا يجب الانتباه لمؤشراتها الأولى.

تتشابه أعراض سرطان المعدة مع العديد من المشكلات الصحية الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي ولكنها تتميز بحدة وقوة أكبر أو استمرار وقت أطول.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" تشمل مؤشرات سرطان المعدة وأعراضه الأولى ما يلى:

-صعوبة البلع.

-ألم البطن مستمر أو قوى.

-الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

-الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

-عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه.

-حرقة المعدة.

-عُسر الهضم.

-الغثيان من علامات سرطان المعدة.

-قيء دون سبب من أعراض سرطان المعدة المبكرة.

-فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

-الشعور بالتعب الشديد.

-براز أسود اللون.