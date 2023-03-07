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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يباغت الترجي بهدف في الدقيقة 9

صدى البلد

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك الترجى التونسي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب بدوري ابطال افريقيا .

وسجل سيف فاروق جعفر هدف الزمالك من تسديدة ارتطمت بمدافع الترجى وسكنت الشباك .

تشكيل الزمالك

محمد صبحي في حراسة المرمى.

حمزة المثلوثي، وأحمد فتوح، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد في مركز خط الدفاع.

محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر في خط الوسط.

مصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وعبدالله جمعة وابراهميا نداي وأحمد بلحاج وسامسون أكينولا وناصر منسي.

 

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