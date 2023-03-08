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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات عن مخاطر الزلازل لتوعية طلاب المدارس بشمال سيناء

ندوات توعية عن مخاطر
ندوات توعية عن مخاطر الزلازل

نظمت مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  ندوات توعية لطلاب المدارس عن مخاطر الحرائق والزلازل والكوارث ، في عدد من المدارس بمدينة العريش.

وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم وبين إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.


 

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تنفيذ ندوات التوعية بمدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات، ومدرسة العقيد أ.ح أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات  بمدينةالعريش.. حيث  تم عقد ندوة بكل مدرسة بحضور  (٥٠) طالب وطالبة و(٢٠) معلم ومعلمة  في كل مدرسة.

 

استخدام طفاية الحريق:

 

وقال محمد عبد الله  مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، إن الندوات تمت  تحت إشراف النقيب/ إيهاب سليمان ،والأمين/ محمد عليوة ، وتضمنت الآتى:
شرح عملى لكيفية استخدام طفاية الحريق ،
وتدريب الطلاب عملياً عن طريقة أخلاء المدرسة ، والتدريب على كيفية التصرف فى حالة العثور على جسم غريب ،وشرح كيفية الوقاية من اخطار الكهرباء ،  إلى جانب شرح تدابير الوقاية من الحريق فى المطابخ المنزلية ،و شرح النصائح العامة للوقاية من الحريق ،وكذا  شرح الوقاية من مخاطر اسطوانات الغاز المسال   "أنابيب الغاز ".

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سيناء طلاب المدارس ندوات الزلازل

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