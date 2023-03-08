شكري والصفدي يبحثان آليات دفع مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل صباح اليوم 8 مارس الجاري، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن، والحرص المشترك على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق، حيث ناقش الوزيران مجمل ملفات العلاقات الثنائية وسبل استمرار تعزيزها، والتطلع لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما تناول الوزيران سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا عدداً من مُستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة علي جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الـ ١٥٩، ومنها الأوضاع المتدهورة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن سبل دفع العمل الجماعي حيال القضايا العربية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.