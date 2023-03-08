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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط كمية كبيرة من مخدر القات.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة والدكتور هشام شراره مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة مكافحة المخدرات بالمطار من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر القات بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة طائرة اير كايرو المتجهة إلى فرانكفورت وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة مكافحة المخدرات تم الإشتباه فى راكب هولندى الجنسية مسافر إلى فرانكفورت .

 

وقام محمود رفعت مشرف صالة السفر بتكليف علاء إدريس مأمور الجمرك بتفتيش  حقائب الراكب فتبن وجود ٣٨ كيلو و٢٠٠ جرام من نبات القات المخدر.

 

وقام خالد قرشى وعمر ناصر ومنال سالم بوزن وتحريز المضبوطات بحضور أحمد عسكر من مكافحه التهرب الجمركي ومصطفى جنيدى وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٧ لسنه ٢٠٢٣ واحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

مطار الغردقة مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك

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