وكيل أمين الأمم المتحدة: يجب التفكير في مستقبل اللاجئين الفلسطينيين

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا، إنه يعقد اجتماع وزراء الخارجية على خلفية مأساوية لزلزال تركيا وسوريا، مشيرا إلى أنه من خلال الزلزال المدمر عاني اللاجئين السوريين من خسائر فى الأرواح ومن رعب مهول.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا، أنه تم تحويل العديد من مدارس الوكالة فى المنطقة لمساكن مؤقتة، حيث أنه يجب التفكير فى مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فى ظروف صعبة للغاية.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا، أن المنطقة تشهد حالة جديدة من العنف، والتفكير فى مستقبل الفلسطينيين لابد أن يكون جزء لا يتجزأ من عملية السلام، معقبا: “قدمنا خدماتنا خط حياة لواحدة من أكثر الخدمات تهميشا فى المنطقة وأتاحت حياة صحية للفلسطينيين”.