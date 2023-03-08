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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية على أعمال بنوك الدم بدمياط

بنك الدم
بنك الدم


 عقد  اليوم  الدورة التدريبية على أعمال بنوك الدم بمحافظه دمياط تحت إشراف مديريه الصحة بدمياط.

 

جاءت الدورة،  تبعا للبرنامج التدريبى السنوى للإدارة العامه لشئون الدم و مشتقاته بديوان عام وزارة الصحة لبنوك دم المستشفيات التابعه لمديريه الشئون الصحيه بدمياط داخل قاعه التدريب بمستشفى الأمراض المتوطنة برعاية كل من  الدكتورة هالة عيد مسؤول  بنوك الدم بإدارة الطب العلاجى  والدكتور محمود البواب مدير عام مستشفى الامراض المتوطنة .
وقد قام بالتدريب على المستجدات فى اعمال بنوك الدم كلا من  الدكتورة عزة مصطفى نائب مدير الإدارة العامه لشئون الدم ومشتقاته ، والدكتورة هالة عيد ، مسئول بنوك الدم بالمحافظه ، والدكتورة هند سلامه مدير بنك دم مستشفى السرو المركزى  والدكتورة غاده كامل فرج ، مدير بنك دم دمياط العام والدكتورة يارا  البيلى . بنوك دم محافظة الدقهلية، والدكتورة ايمان غبور ،بنوك دم محافظه الدقهليه .

جاءت الدورة بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان   وتحت رعاية الدكتور محمود محمد حسن مدير عام الإدارة العامة  لشئون الدم ومشتقاته  .

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دمياط وزير الصحة الشئون الصحية بدمياط مستشفيات خالد عبد الغفار دورة تدريبية مديرية الشئون الصحية بنوك الدم

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