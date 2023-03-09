القومي للمرأة: تقديم الدعم لـ 100 من العظيمات في مجال ريادة الأعمال

مبادرة "أنتي قدها"

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي ، عضو المجلس القومي للمرأة ، ان مبادرة "أنتي قدها" هي إحدى الشراكات التي تهدف إلى تطوق المشاريع والتدريب المهني للمرأة، في مجال ريادة الأعمال و تقديم الدعم لـ 100 امرأة عرضت عليهن الفرصة لتسويق منتجاتهن في 3 محافظات فقط.



القومي للمرأة: تمكين المرأة سياسيًا وإثبات قيمتها

أكدت نسرين البغدادي ، في اتصال مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية ، أننا نعمل بجد لتمكين المرأة سياسيًا وإثبات قيمتها ،مضيفة ان المجتمع والثقافي يعارض النساء والفتيات في توفير الفرص والدعم إليهم.



وأضافت نسرين أن هناك نسبة عالية من النساء تقلدت المناصب العليا في الدولة ، فاللمرة الأولي تولت امرأتين منصب المحافظ كما تعمل المرأة كقاضية ومترافعة في القضايا ، لافتة إلى أن مصر وصلت إلى أعلى مستويات التمكين.