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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكتوبلها عمر.. حادث مرعب لسيدة في محطة مترو أمريكية تنجو منه بأعجوبة

محطة مترو امريكية
محطة مترو امريكية

نجت سيدة امريكية من الوفاة المحققة بعد انهيار لوحة بالسقف سقطت فوق رأسها داخل محطة للمترو في مدينة هارفارد الامريكية، في حادث ارعب رواد المحطة. 
 

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ووفقا لصحيفة الإندبندنت، أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في المحطة، المرأة وهي تسير نحو درج المحطة، وقبل أن تصل، تحطمت قطعة من السقف، وأطلقت سحابة من الغبار الأسود، وسادت حالة من الرعب بين الحاضرين على الرصيف.

 

وعاشت السيدة لحظات ذهول وخوف قبل أن تتحرك مرة أخرى، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما قالت وزارة النقل في ماساتشوستس (MBTA) إن اللوحة تم تركيبها في الثمانينيات، ووزنها حوالي 11 كجم بسبب تراكم الرطوبة اصبحت هشة وقابلة للسقوط.

ويعتقد المسؤولون أن التآكل الناجم عن الماء تسبب في سقوط اللوحة، مضيفين أنه تم إزالة أي لوحات أخرى من المحطة تشكل مصدر قلق فوري للسلامة.

كما أعلنت وزارة النقل في ماساتشوستس، أنها ستجري عمليات تفتيش على اللوحات في جميع محطاتها وستقوم بعمليات صيانة وترميم واتمام الاصلاحات اللازمة.

 

سيدة أمريكية محطة

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