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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء يضمن حل معوقاتهم

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الأطباء هم جيش مصر الأبيض، مشيرًا إلى أدوارهم الهامة والكبيرة الذين قدّموها وما زالوا من أجل وطنهم، معقبا:"لعل أزمة فيروس كورونا كانت شاهدة على هذا الأمر، فهم بالفعل قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من اجل مواجهة فيروس كورونا".

ونوّه "البدري" في بيان صادر عنه، لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن إصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، مشيرًا إلى أنه يؤكد دعم الدولة لجيش مصر الأبيض والوقوف بجانبهم.

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تكون معاملة الأطباء خاصة حيث الاهتمام بالجوانب المادية والأمنية والتأهيلية، وذلك لأن هذه الفئة تواجه ضغطا كبيرا من البعض لأسباب لا ذنب لهم بها، مما يؤثر على وتيرة أداء عملهم.

 

وأكد النائب محمد البدري أن رفع توصيات لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، سيضمن سرعة دعم فئة الأطباء، وحل المعوقات التي تواجه عملهم، عن طريق وضع الحلول الممكنة والمناسبة.

 

وأثنى نائب الشيوخ الدكتور محمد البدري على اهتمام الدولة بقطاع الصحة وإيلاءه نصيبًا كبيرًا للدعم خلال السنوات الماضية من أجل تحسين المنظومة الطبية وتخفيف أوجاع وآلام المواطنين، والارتقاء بها لمستوى يرضي طموحات وأحلام وآمال الشعب المصري . 

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