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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلا راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب النادي؛ عقب عودة بعثة الأبيض من غانا، بعد الفوز على دريمز الغاني، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميز، استئناف التدريبات غدا؛ استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي؛ ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

الزمالك الزمالك يستأنف تدريباته غدا البرتغالي جوميز مران الزمالك

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