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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بثنائية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه على وادي دجلة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة ٢٧ من بطولة الجمهورية.

افتتح حازم عاشور التسجيل للأهلي في الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وخلال الشوط الثاني أضاف محمد عبد الفتاح «تاحا» الهدف الثاني برأسية.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - إياد مدحت - زياد وائل - محمد السيد.

الوسط: ياسين عاطف - محمد طه - محمد رأفت - حازم عاشور - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد أشرف بدلًا من تاحا، ويوسف عبد القوي بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد عاطف بدلًا من محمد طه.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٦٧ نقطة، ليعزز صدارته في ترتيب البطولة، بعدما حقق الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في ٤ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًّا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ٢، وعلى دجلة ٢ - صفر، مسجلًا ٥٩ هدفاً مقابل ٢٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 وادي دجلة بطولة الجمهورية حازم عاشور محمد عبد الفتاح تاحا

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