مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة يا بنتي.. يوم الأحد

انتهت مي سليم، خلال الفترة الماضية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان يا بنتي، وذلك يوم الأحد المقبل عبر يوتيوب.

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج ألاء لاشين وتعتبر التعاون الثاني مع الاء لاشين بعد نجاح إحنا كبنات.

وتعيش مي سليم في الفترة الحالية، حالة من النشاط الغنائي، حيث طرحت مؤخرا أغنيتها احنا كبنات، من كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وإنتاج آلاء لاشين.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت مي سليم خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل تلت التلاتة، بطولة: غادة عبدالرازق، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، مصطفى دوريش، صلاح عبدالله، وآخرين، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.