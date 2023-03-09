سيشن المطبخ.. مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها عدة صور جديده لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة متميزة من داخل المطبخ، مرتدية فستان قصير أسود ومعتمدة علي الميكب الذي أبرز جمال وجهها.

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على شاشة الحياة، الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.

وخلال الحلقة قالت مي سليم، أن :"أنا فخورة والحمد لله بالعمل مع الزعيم عادل إمام والأستاذ حسين فهمى والأستاذ نور الشريف".



وعن طموحها في مجال الفن، تابعت الفنانة مي سليم، أن :"نفسي أوى أشتغل مع الأستاذ يحيى الفخرانى، والعمل معه حلم كبير وأتمنى أن يتحقق قريباً.