مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10-3-2023 العديد من المباريات الهامة في الدورى الإسبانى والدوري الايطالي .



مواعيد الدورى الإسبانى



قاديش ضد خيتافي الساعة 10:00 مساء -على قناة beIN Sports hd1

مواعيد الدورى الإيطالى



سبيزيا ضد انتر ميلان الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد الدورى الألماني



كولن ضد بوخوم الساعة 9:30 مساء -على قناة beIN Sports hd3

مواعيد الدورى الفرنسي



ليل ضد ليون الساعة 10:00 مساء - على قناة beIN Sports hd2

مواعيد مباريات الدوري السعودي



أبها ضد الفتح الساعة 3:00 عصرا -على قناة ssc1

التعاون ضد الهلال الساعة 7:30 مساء -على قناة ssc1