مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10-3-2023 العديد من المباريات الهامة في الدورى الإسبانى والدوري الايطالي .
مواعيد الدورى الإسبانى
قاديش ضد خيتافي الساعة 10:00 مساء -على قناة beIN Sports hd1
مواعيد الدورى الإيطالى
سبيزيا ضد انتر ميلان الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد الدورى الألماني
كولن ضد بوخوم الساعة 9:30 مساء -على قناة beIN Sports hd3
مواعيد الدورى الفرنسي
ليل ضد ليون الساعة 10:00 مساء - على قناة beIN Sports hd2
مواعيد مباريات الدوري السعودي
أبها ضد الفتح الساعة 3:00 عصرا -على قناة ssc1
التعاون ضد الهلال الساعة 7:30 مساء -على قناة ssc1