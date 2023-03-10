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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق  اليوم الجمعة 10-3-2023  العديد من المباريات الهامة في  الدورى الإسبانى والدوري الايطالي .


مواعيد الدورى الإسبانى 


قاديش ضد خيتافي الساعة 10:00 مساء -على قناة beIN Sports hd1

 

مواعيد الدورى الإيطالى 


سبيزيا ضد انتر ميلان الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد الدورى الألماني 


كولن ضد بوخوم الساعة 9:30 مساء -على قناة  beIN Sports hd3

 

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نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

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مواعيد الدورى الفرنسي 


ليل ضد ليون الساعة 10:00 مساء - على قناة  beIN Sports hd2

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

 


أبها ضد الفتح الساعة 3:00 عصرا -على قناة ssc1

التعاون ضد الهلال الساعة 7:30 مساء -على قناة ssc1

 

الدوري السعودي الدوري الإسباني الزمالك شوبير الدوري الفرنسي مباريات الدوري السعودي الدوري الألماني

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