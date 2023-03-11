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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك .. قرار صادم من الفيفا ضد الترجي التونسي

الترجي والزمالك
الترجي والزمالك

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر منع نادي الترجي التونسي من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مستحقات راضي الجعايدي، المدير الفني السابق للفريق.


وذكرت صحيفة تونس الرقمية، أن فيفا قرر منع الترجي من قيد أي صفقات صيفية، بسبب مستحقات راضي الجعايدي المتاخرة والبالغ قيمتها 50 ألف دولار.


وأضافت الصحيفة، أن فيفا سيرفع العقوبة عن نادي الترجي بمجرد سداد المبلغ.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني.

 

ترتيب المجموعة الرابعة


الترجي التونسي : 9 نقاط.
شباب بلوزداد : 6 نقاط.
الزمالك : 4 نقاط.
المريخ السوداني : 4 نقاط.

الترجي فيفا راضي الجعايدي الزمالك الترجي التونسي

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