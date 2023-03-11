مجموعة الزمالك .. قرار صادم من الفيفا ضد الترجي التونسي

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر منع نادي الترجي التونسي من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مستحقات راضي الجعايدي، المدير الفني السابق للفريق.



وذكرت صحيفة تونس الرقمية، أن فيفا قرر منع الترجي من قيد أي صفقات صيفية، بسبب مستحقات راضي الجعايدي المتاخرة والبالغ قيمتها 50 ألف دولار.



وأضافت الصحيفة، أن فيفا سيرفع العقوبة عن نادي الترجي بمجرد سداد المبلغ.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني.

ترتيب المجموعة الرابعة



الترجي التونسي : 9 نقاط.

شباب بلوزداد : 6 نقاط.

الزمالك : 4 نقاط.

المريخ السوداني : 4 نقاط.